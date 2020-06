Silvio Rodríguez y el Covid-19: “No creo que el mundo vaya a cambiar mucho”

View this post on Instagram

"Viene la cosa" es el tercer sencillo del disco “Para la espera”, que fue grabado, mezclado y masterizado en los estudios Ojalá, en La Habana, Cuba, entre 2010 y 2020. Todas las canciones fueron compuestas e interpretadas por Silvio Rodríguez. Guitarras, voces, bajo, percusión y diseño de portada: Silvio Rodríguez. "Viene la cosa" Viene la cosa, viene la cosa fea; viene la cosa, como mano de brea. Su inquietante nariz parece un caracol, y su talante gris le pone rabo al sol. Viene, viene la cosa y la canción de amor solloza. Viene la cosa, aunque no te lo creas; viene la cosa como viento y marea. Viene más que la luz, viene para acabar, por eso el avestruz no tiene ya lugar: porque la cosa viene y la mentira no es quien la detiene. Viene la cosa, por más que sea injusta y ofenda; viene la cosa a exhibir desparpajo total; Viene la cosa invocando lo que le convenga, porque ha pasado de moda la noble moral. Viene la cosa, viene por todos lados; viene la cosa rescribiendo el pasado. Pero, a falta de dios, doy pecho al huracán y saco bien la voz y al pan le digo pan. Porque viene una cosa que sólo la sinceridad destroza. #silviorodriguez #vienelacosa #paralaespera