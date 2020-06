Keno Martínez, de Artistas Callejeros Unidos, pide ayuda para su gremio: “Falta flexibilidad del Gobierno para entender que todas las realidades son distintas”

La situación de crisis producto de la pandemia tiene paralizado al gremio de los artistas callejeros, que por las condiciones propias de su trabajo, están en una situación especialmente vulnerable. Payasos, malabaristas, titiriteros y danza sostienen a cerca de 5.000 familias, según contó en Ciudadano ADN su vocero, Keno Martínez. “Son una gran cantidad de compañeros y compañeras arriesgando su integridad física y de salud, cuando hay familias que alimentar y pañales que comprar”.

Si bien hasta el momento no han recibido “ningún tipo de apoyo” por parte del Estado, y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes les informó que “no cuentan con fondos para ayuda directa”, el diputado Amaro Labra -vocalista de Sol y Lluvia- “que conoce nuestra realidad”, les hizo una invitación a presentarse en la comisión de Cultura de la Cámara.

En la ocasión, pedirán, además de apoyo económico en esta emergencia, “reivindicaciones históricas, como ser reconocidos como trabajadores, porque el Código Laboral no nos contempla”. También buscan ser reconocidos como patrimonio inmaterial de la cultura chilena. “Son muchas décadas en que el arte callejero ha sido participe de la cultura chilena. Violeta Parra cantaba en los trenes de San Carlos a Chillán, Victor Jara en los troles de Avenida Independencia. El mismo Amaro Labra, o Carlos Cabezas de Los Jaivas, con quien alguna vez compartí alguna micro, o nuestro gran mártir, Nino García, que terminó suicidándose ante el oscurantismo que existió en Chile y todavía se mantiene”.

Si bien la agrupación ha tenido logros como un acuerdo con las municipalidades, el CNCA y Carabineros para poder usar espacios públicos, “eso no se plasmó en una ley”. Martínez denuncia que “muchas veces Carabineros o inspectores municipales nos impiden realizar nuestra labor, nos quitan dinero antes de llegar a la comisaría, o nos requisan los instrumentos”. Por eso, tienen la fe puesta en la reunión, que además de Labra, contará con la participación del diputado Florcita Alarcón. “Ellos conocen lo que cuesta vivir del arte, si no eres consagrado o no tienes apoyo de un sello o productora, es muy difícil”.

Martínez asegura que él y los suyos se sienten orgullosos de su labor, a la que definen como un aporte en alegría y acompañamiento. “Nos llena de orgullo la denominación de artistas callejeros porque eso es lo que somos”, dijo. Por eso, reiteró la invitación para que los artistas se inscriban en el Facebook de la agrupación, que ya tiene cerca de 500 socios. Algunos de ellos ya se han contagiado con el virus. “Hemos hecho lo posible por acompañarlos, aunque muchos no tienen vías de comunicación. Les han cortado el teléfono, el internet, el agua”. Por eso, insistió en que “sería bueno que se bajaran de la altura desde donde están viendo todo y abrieran los oídos. Ellos no tienen la incertidumbre de si a fin de mes podrán pagar luz, agua y la comida de los hijos. Falta un poquito de humildad”.