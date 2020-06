Roxana Muñoz reveló profundos problemas económicos por la pandemia: “Mi cuenta corriente está en cero”

Un complejo presente atraviesa la modelo y exchica reality Roxana Muñoz, quien durante esta cuarentena se ha reencontrado con muchos quienes le habían perdido la pista luego de años de polémicas.

Esta vez, sus noticias no fueron muy positivas: le contó a sus seguidores en Instagram sobre sus profundos problemas económicos, derivados tanto de la pandemia como de la interminable remodelación de la avenida Independencia, en la comuna del mismo nombre, donde tiene una botillería hace algunos años.

“Hoy la verdad me siento triste, tantas personas sacrificándonos durante años para tener nuestros negocios y que, en solo un par de meses, estemos a punto de perderlo todo. Hablan de ayuda y de verdad que ninguna de las personas esforzadas que conozco califica para recibir esos créditos”, escribió en relación a los apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas anunciados por el Gobierno.

Asegurando que “ya varias veces han rechazado mi petición para sostener mi negocio que hace meses se encuentra cerrado”, contó que, para los bancos, no es elegible. “¿Y quiénes califican? ¡Si aunque tenga departamento y negocio, mi cuenta corriente está en cero! ¿Qué necesitas para calificar ? ¿Perderlo todo? ¿O tener dinero en tu cuenta? ¿O es todo una mentira, como muchas?”, se preguntó.

“Yo he podido sostener mi negocio cerrado pero ya estoy colapsando, cerrando desde marzo 5 horas antes y desde abril cerrado por cuarentena. A esto se suma que hace 4 años que están remodelando la avenida, pasa el tiempo y no terminan, muchas personas ya perdieron todo”, se lamentó Muñoz, quien cuestionó otros apoyos estatales. “¿Realmente estarán ayudando con alimentos a esas personas que tanto lo necesitan? Ya no creo nada. Lamento lo que estamos pasando”, agregó, cerrando con un “fuerza para todos”.