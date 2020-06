Anuel AA se llenó de críticas luego de compartir video en donde arremete contra sus “haters”

Hace algunos días, Anuel AA, uno de los nombres más importantes del reggaetón actual, compartió un video en sus redes sociales, en el cual manda a callar a todos aquellos que critican su música.

El registro parte con el intérprete de “Hipócrita” tapándose la nariz, haciendo alusión que hay mal olor en el ambiente. “Apesta a mierda bien cabrón”, comienza diciendo.

El camarógrafo le sigue el juego y le pregunta “¿por qué?”, recibiendo la siguiente respuesta por parte de Anuel: “Porque le estoy rompiendo el culo a todos esos cabrones que dijeron que yo no iba a estar número 1 y seguimos número 1 en Apple Music y en todos lados”, dijo, refiriéndose al éxito que ha tenido Emmanuel, su reciente álbum.

Posteriormente, el “Bebesito” continuó arremetiendo contra sus haters. “Y a los haters… ¿ven esa piscina? Imagínensela llena de bichos y tírense de boca abierta para que se mueran mamando como viven”.

El video cuenta con más de 4 millones de reproducciones, y varios comentarios en su contra, tales como “Tu país literalmente está ardiendo por la persecución de americanos/latinos negros, y no tienes nada mejor que hacer que esta ronqueadera irrelevante?”, “Humildad Anuel humildad, ya no sos el de antes” o “la envidia te acabará matando, eres un envidioso. Me das pena”.