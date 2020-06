“¡Yo no lo podía creer!”: Joaquín Méndez reveló vergonzosa situación que vivió en un motel

En el capítulo del jueves recién pasado de Dale Play, el programa musical de Mega, Joaquín Méndez reveló una incómoda situación que vivió con una mujer en un motel.

Mientras jugaban a la “Playlist de tu vida”, el argentino recordó la bochornosa experiencia con la canción “Te hacen falta vitaminas” de Soda Stereo.

“Yo estaba trabajando, haciendo comerciales. Un día me tocó grabar hasta muy tarde, y ese mismo día iba a ver a una chica. Un bombón que me iba a comer y todo“, comenzó contando.

“Yo dije: ‘Bueno, llegó el momento más esperado’”, agregó Méndez, para luego decir que “llegamos al lugar (motel), y ¿viste que te traen cosas?, Ella pidió un vino, en vez de pedir algo que te levante“.

“Pero bueno, para consentirla, que se lo tome”, siguió contando. Luego, reveló que el vino no tuvo el efecto que deseó, ya que “se me aflojaron las piernas. Se me relajó el cuerpo”. “Nos quedamos acostaditos. Iba a empezar la acción y me quedé dormido“, reconoció.

Pero eso no fue todo, ya que justo en ese momento comenzó a sonar la canción de Soda Stereo. “¡Yo no lo podía creer! Y la mina me decía: ‘Oye, te hacen falta vitaminas'”, concluyó entre risas.