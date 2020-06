Paulina Nin: “Canal 13 da un pésimo mensaje sacando al aire el programa del baile”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse conversó con la conductora Paulina Nin de Cardona, para comentar la actualidad en nuestro país y también de que manera ha enfrentado la cuarentena.

La conductora comentó de que manera se ha cuidado durante la pandemia: “Tratando de respetar al máximo lo que se pide, yo vivo parte del tiempo con mi viejo que tiene 92 años y hay que cuidarlo también, entonces ahora esta con mi hermana y después se viene conmigo”.

La relación con su padre es muy cercano, incluso realiza un programa de tangos en la radio de la Universidad de Chile: “Ahora lo estamos haciendo desde la casa, pero no siempre lo tengo al lado y ahí se bajonea, le viene la depre y la depresión es más peligrosa que el coronavirus”.

“No es gratis haber vivido 92 años, la experiencia acumulada no te la da un MBA, ni una carrera universitaria, la mejor universidad es la universidad de la vida, los viejos tienen mucho que decir, todavía, no son los que tienen que cuidar a los nietos, que muchos los usan para eso”, agregó Paulina.

La animadora reconoció además, lo extraño que ha sido vivir esta situación: “Esto yo nunca pensé que lo iba a vivir, he vivido muchas recesiones, la del ’82 que me acuerdo, pero esto que le toca parejito a todo el mundo, creo que ha sido la cosa más fuerte que me ha tocado vivir, pero agradecida de dios, porque todavía estoy sana, creo que el estar sana no solamente depende de que te cuides, sino de que no entren a tu mente pensamientos negativos ni catastróficos, vivo el día a día”.

Alejada de la televisión hace mucho tiempo, realizó una critica a la actual televisión en tiempos de pandemia: “Yo lo que veo, veo noticias rapidito y eso es lo único que veo, no veo matinales porque de verdad no le veo nada positivo, salen desde los ataques a los narcos hasta los asaltos, pero veamos un poco más la parte positiva, están todos en la misma”.

“Un canal 13 que da un pésimo mensaje sacando al aire el programa del baile, todos sin mascarillas, todos transpirando de lo lindo. Por qué no vuelven a dar programas más entretenidos, por qué no reviven el Video Loco o repiten Cachureos”, concluyó la comunicadora.

Revive la entrevista completa de Paulina Nin de Cardona en una nueva versión de “Los Tenores Puertas Adentro”.