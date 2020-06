Paty Manterola se sinceró sobre su carrera musical: “Tuve momentos en lo que se me fue el ego y la fama a la cabeza”

La actriz mexicana, Paty Manterola, conversó con Angélica Castro y Cristián de la Fuente en el programa Con amigos en casa, transmitido por TV+, donde habló de la maternidad, su exitosa carrera musical y su paso por el festival de Viña del Mar.

Primero que todo, la exitosa artista azteca se refirió a su vida familiar y a sus tres hijos, a quien “los tuve de forma natural”. “El primero lo tuve en agua, con mi mamá y mi hermana presente. Tuve la bendición de sacarlo y ponerlo en mi pecho, de los momentos más mágicos de mi vida. Los gemelos también los tuve de manera natural y todos los doctores me decían que estaba loca, que normalmente eran cesáreas. Lo que realmente me ayudó, es que todo médicamente estaba correcto para hacerlo“, explicó.

En esa línea, reveló que siempre ha querido tener una hija, por lo que la adopción es una de sus posibilidades. “Todavía no estamos totalmente convencidos, pero a lo mejor más adelante adoptamos una niña, es algo que nos gustaría y que tenemos una inquietud en el corazón. Pero tenemos que estar muy convencidos, porque es una responsabilidad hermosa, a lo mejor lo hacemos en un futuro”, comentó.

Respecto a su exitosa carrera musical, Manterola contó que cuando formaba parte del grupo Garibaldi, hubo un momento que se le subió la fama a la cabeza. “Tenía 17 años, yo siento que tuve de todo, tuve momentos en lo que se me fue el ego y la fama a la cabeza. Pero mi mamá siempre estuvo muy pegada en mis inicios con mi carrera con Garibaldi. Yo llegué a mi casa un día y mi mamá me dijo: Paty no eres la misma, tu esencia no debe de cambiar y tuvo una plática muy fuerte conmigo. Le agradezco a ella que me haya regresado los pies a la tierra”.

Cuando lanzó su carrera como solista, sólo quería dedicarse a la música, hasta que le ofrecieron un papel en la exitosa teleserie Acapulco Cuerpo y Alma. “Cuando lancé mi carrera como solista, yo me quería dedicar a la música, era lo que más me gustaba hacer en ese momento. De repente me hablan de Televisa y me dicen que quieren que haga una telenovela, cuando me mandan el guión y veo el personaje de Lorena, no pude decir que no. Me dejaron cantar el tema de la novela también. Nunca imaginé el éxito que iba a tener”.

Finalmente, sobre la primera vez que pisó la Quinta Vergara como solista, la mexicana reveló que estaba muy nerviosa.“Me temblaban las rodillas, el monstruo de Viña del mar podía destruir tu carrera o levantarla. Hacerlo sin bailarines, sin músicos, sin nada, me temblaba todo. En cuanto vi la reacción de la gente y luego me hacen reina del festival, lloraba de alegría en el cuarto, no paraba de llorar de felicidad”.