Millaray Viera y su nuevo pololo intercambiaron románticos mensajes en Instagram

La semana pasada, Millaray Viera le reveló a AR13 que, tras su separación de Marcelo Díaz, nuevamente había encontrado el amor. En ese entonces, la comunicadora contó que lleva poquito tiempo de relación y que prefiere mantenerlo en privado.

Sin embargo, luego de confirmar su noviazgo con Cristián “Chino” Sepúlveda, el rostro de CHV y el Dj intercambiaron románticos mensajes en redes sociales.

Estos los hicieron luego que Milla compartiera un video cantando una canción de Thalía, bajo el texto: “Ampliando el repertorio latino para una sorpresa televisiva/musical… Nunca pensé que alguna vez cantaría una de Thalía, mis viditas! Me escuchan? Me oyen? Me sienten? Amo!“.

Tras esto, su pareja le respondió “y yo te amo a ti”, mientras que Viera le contestó con un “yo a ti mi Chinito”.