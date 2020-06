La actriz Ignacia Allamand se refirió a su eliminación de MasterChef Celebrity Chile de Canal 13 la noche de este domingo.

Según contó en su cuenta de Instagram, ese día partió “mal”, porque se quedó dormida y luego “todo sucedió como en cámara lenta. Pasaron cosas que me fueron desmoralizando, estaba agotada emocionalmente“, confesó.

Además, explicó que durante la primera prueba no le dio el tiempo y se frustró, mientras que en la segunda se le quedó la soya.

“Me dediqué tanto a tratar de lograr un sabor especial a cada preparación que se me vino todo encima y mis dumplings quedaron listos… pero fuera del plato”, expresó.

“Conozco las reglas del juego, así que inmediatamente supe que yo era la próxima eliminada y no lo podía creer ¡Quería tanto llegar a la final y no entendía cómo había fallado en algo tan absurdo! ¿Por qué no hice algo más simple? Honestamente no tengo idea, no era el momento de ponerme autoexigente y la cagué. Soy la única responsable de mi error”, lamentó.

“Me da pena”

“Hoy al revivir ese momento me dolió el triple, porque sé que desilusioné a algunas personas y me da pena. De verdad lo siento mucho. Siempre voy a estar agradecida de haber hecho este programa, de lo aprendido tanto dentro de la cocina como fuera de ella, de la dedicación de los jueces”, agregó.

“Agradezco el cariño que he recibido, porque honestamente no me lo esperaba, y en un año tan intenso como este, ha significado un apoyo constante y muy bonito en mi día a día”, expresó Alamand.

“Me comprometo a seguir inventando cosas para mantenernos en contacto. Gracias por todo. Ahora a tomar agüita y pa delante no más“, concluyó.