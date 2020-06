Antonella Ríos se sincera tras repetición de La Divina Comida: “En esa época me sentía incómoda conmigo ,triste”

View this post on Instagram

Me pongo de ejemplo;ayer salió mi capítulo de #ladivinacomida y muchos me escribieron para preguntarme El cambio En esa época me sentía incómoda conmigo ,triste Era una sensación de cansancio y mucha pena que Se traducía en comer mucho de lo que me hacía Seguir en el círculo Vicioso Me Sentía cansada ,son ganas de nada , solo marcaba el paso día a día sin sentirme valiosa Esto no es solo un tema de hacer dieta y bajar de peso Esto se trata de escucharse y hacer algo al respecto , sin autocompasión pero con claridad y enfoque Un día me miré al espejo y descubrí que yo me había dejado de lado Ese día que tomé conciencia,empezó el cambio Han pasado casi tres años y al margen de cómo me veo , el CÓMOe siento es radical y fantástico Es un cambio interno , con paciencia Enfoque y convicción que una vida más sana ayudaría a esta mente ser más feliz Investiga ESfuerzate Y convéncete (Con mi ex peso , mis rodillas se vieron perjudicadas hasta hoy ) Día a día trabajo en mis articulaciones que se ven afectadas cuando el peso cae sobre ellas 🦾 Si yo pude tú puedes @matias_health_coach es un excelente guía @robinzongamboa Tips de ejercicios Haz le cambio 🙌🏻