Francisca Ayala reveló que vivió un feo episodio de discriminación cuando entró a estudiar a la universidad

En el capítulo de este sábado de La Divina Comida, Francisca Ayala le contó a Pauline Kantor, Paulo Iglesias y al ex-Café con Leche Alejandro, un incómodo momento que vivió cuando ingresó a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de Chile.

La modelo partió contando que sufrió una fuerte discriminación en el establecimiento. Según explicó, “yo estaba pololeando, quedé embarazada de Sebastián. Y yo entré a la universidad embarazada. Me acuerdo que me entrevistó el decano. Y él me dijo que era una carrera bien difícil, que no era para mi. Y que yo le estaba quitando la oportunidad a un hombre de poder entrar“.

“Yo quedé paralizada. O sea, imagínate una persona que viene, que manda una universidad. Que te diga y te pare. Como que te diga ‘sabes qué, tu no puedes esta carrera porque en realidad es para hombres’, tu te sientes con toda esa culpabilidad también, porque todas tus amigas estaban en otra parada y tú embarazada, entonces también te pasan cosas importantes. La sociedad también te mira distinto, hoy no, pero antes sí“, agregó.

Luego, comentó que tras esto “dejé de estudiar y me dediqué a ser mamá. Después obviamente me empoderé nuevamente y ahora tengo tres carreras“.