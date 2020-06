Flaviana Seeling defendió a academia financiera alertada por CMF

La ex-Axé Bahía, Flaviana Seeling se refirió a Master IM Academy, una ente que no se encuentra inscrita en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, en conversación con Hola Chile.

En el matinal de la red, la brasileña reveló que, al igual que Karol Lucero, tomó uno de los cursos ofrecidos por la entidad, la cual está catalogada como una “estafa piramidal” por decenas de internautas.

Sobre su experiencia en IMarkets Live, la bailarina contó que “cuando conocí la academia yo ingresé para estudiar, no porque me llamaron o haya algo comercial. Yo entré porque una amiga estaba estudiando y ha sido genial”.

Luego, agregó que “son tres semanas las que llevo en esta escuela, y la verdad es que me duele mucho todo lo que está pasando porque el curso es increíble para cualquier persona que no tenga noción de lo que es el mercado financiero, de lo que es la bolsa de valores”.

En esa línea, reconoció que su meta no es convertirse en trader (inversor que trabaja en mercados financieros), sino que quiere aprender a manejar su dinero. Asimismo, contó que integró a su hermano y dos amigos al plan de estudios por la calidad del servicio que Master IM Academy ofrece.

Finalmente, aclaró que “ellos no manejan la plata de nadie, no manejan nuestra plata. Yo estoy aprendiendo en aquella academia, pero después tú vas a escoger la plataforma y vas a invertir la plata donde se te dé la gana, no es la academia la que maneja tu plata”.