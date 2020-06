Lucho Jara luego de raparse la cabeza: “Me parezco a Phil Collins”

Luis Jara volvió a sorprender tras subir una foto con su cabeza absolutamente rapada durante la cuarentena, situación que terminó dialogando con la ex reina de belleza, Nataly Chilet.

Al respecto el cantante y animador, indicó: “Cuando uno se rapa, o se corta el pelo, a las mujeres también les pasa mucho, cuando ustedes se hacen algo en el pelo es porque hay alguna transformación de por medio. No sé si estoy viviendo una transformación, pero sí son tiempos de cambio. Uno reflexiona“.

En esa línea, añadió que “me dio lo mismo si a la gente le gusta o no. Mi señora no me pescó. Le dije ‘me voy a rapar’ y me hizo así (levanta los hombros). Y aquí estamos”.

“Nada es tan radical hoy en día. Mi director musical me dice ‘no te veo haciendo un concierto así’. No lo he pensado, Nati, porque uno vive el día a día. Hoy en día uno no se puede planificar, menos un corte de pelo. Y mientras uno se sienta contento, se sienta tranquilo, Dios dirá, el día de mañana, Dios dirá”, agregó “Lucho”.

Finalmente, Jara no tuvo reparos en asegurar que con este look “me parezco a Phil Collins… Como que me saqué algo de encima”.