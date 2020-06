“Hay algo, pero no tan heavy”: Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton aclararon su situación en un Instagram Live

Este jueves, Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton realizaron una transmisión en vivo en Instagram, donde durante una hora conversaron sobre su amistad, específicamente si existe un romance entre ellos.

Tras varias preguntas y rumores, la “Fiera” y “Crettino” asegurando en varias oportunidades que son muy distintos en sus formas de pensar y ser, que por eso no podrían tener una relación amorosa.

Sin embargo, esta respuesta no contentó a los seguidores de los comunicadores, por lo que siguieron insistiendo hasta obtener algo, según ellos, más creíble. Producto de esto, Pamela reveló que “hay algo, pero no tan heavy”, a lo que Jean Philippe agregó que si estuviesen pololeando, habrían estado juntos en ese momento, y no haciendo un Live por separados.

Ya pasados de copa, comenzaron a hablar sobre las drogas, enfocándose en la marihuana, donde Díaz asumió que ha fumado cannabis en compañía de su amigo.

Luego de finalizar la transmisión, la cual estuvo marcada por las risas, ambos comunicadores decidieron bajar el video de sus redes sociales, ya que fue bastante “sin censura” la conversación que Pamela tuvo con Cretton.