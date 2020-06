Ariel Levy se sinceró sobre la cuarentena: “He llorado en bastantes momentos de este encierro”

Ariel Levy conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, programa online de Revista Velvet, donde reveló diversos aspectos de su vida, los cuales van desde su participación en Resistiré y de cómo le afectan las redes sociales en su diario vivir.

Primero que todo, el actor partió contando que está pasando la cuarentena junto a su padre, ya que quería sentirse acompañado. “Me vine a pasar la cuarentena a Pirque a la casa de mi papá, respiro buen aire. Mucho mejor estar acá, estoy acompañado, estoy en un lugar donde tengo espacio, puedo hacer ejercicio“.

“Me vine hacer mis tours de lucha a Chile y después apareció el coronavirus y preferí quedarme acá. Estamos pasando una etapa de depuración y de crisis mundial que tiene que hacernos sacar lecciones. El mundo nos está dando una bofetada grande”, agregó. En esa línea, reveló que el confinamiento le afecta, ya que “soy súper de abrazar y de mirar, no me gusta el contacto virtual, me gusta hacer cariño, que me hagan cariño, así está la cosa no más. Hay momentos en los que te frustras y he llorado en bastantes momentos de este encierro, he llorado porque me gustaría estar en otro lado“.

Respecto a las redes sociales, señaló que “tengo una relación amor y odio con Instagram, con las redes sociales en general. Y creo que mi mecanismo de defensa cuando recibía alguna crítica o mala onda, quizá era un poquito pedante de cierta forma y era peor“. “Creo que hay una cosa que se ha dado con la gente de redes sociales, que me ha mantenido bien alejado. Me parece que hay como una cuestión de mostrarse súper fuerte, todos son coach y tira para arriba, y es súper valido si estamos pasando por el momento que estamos pasando, mandar todo a la mierda y querer curarse o llorar o gritar“, agregó.

“Creo que es válido y estamos todos aprendiendo a vivir en estos tiempos y nadie es quién para dar clases de cómo hacerlo, sobre todo cuando hay gente que nos ve y nos sigue“, puntualizó.

Después de su participación en el reality Resistiré, Ariel confesó que” me deprimí, producto del reality retomé una relación que había terminado, y eso no funcionó afuera, le dimos una vuelta que de repente no debería haber sido. Salí en mayo del reality y en noviembre empecé a sentirme un poco menos deprimido, estaba totalmente bajoneado. Yo salí del reality y entré a una terapia profunda“.

“Yo tengo todo el respeto del mundo para todos los que trabajan en tele, soy de los que no prejuician los programas de tele y la farándula. Respeto mucho los que trabajan en realitys, pero una de las cosas que hablaba que no estaba bien antes de entrar al reality, es que haya tomado la decisión de entrar. Económicamente me sirvió. Si estoy pasando la cuarentena un poco más tranquilo, sin trabajar, es porque hice el reality el año pasado“, detalló.