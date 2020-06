Tamara Acosta sobre la depresión en Chile: “Hoy todavía hay mucho prejuicio, es una cosa medio tabú”

Tamara Acosta conversó con Jordi Castell en un nuevo capítulo de El Aperitivo, programa online de Revista Velvet, donde contó cómo ha vivido la cuarentena por Covid-19 junto a Olga, su hija.

Primero que todo, la actriz partió diciendo que “es agotador, generalmente uno se reparte mucho más la crianza, sobre todo con la Tati, que es la señora que nos ayuda. Ella está con nosotros desde que nació la Olga, y ahora no está, es súper difícil. Para las mujeres que trabajamos, la otra mujer que trabaja en la casa es un pilar fundamental, cuando no está, se echa de menos. Es un cambio súper fuerte“.

Además, comentó que su pequeña ha estado más estresada durante el encierro, pues, según ella, “los niños lo resienten mucho. Necesitan su colegio, sus amigos, sus abuelos. Olga está un poco más irritable, más estresada. Hay que reconocer que subió el uso de pantalla, éramos estrictos en eso, pero hoy en día pucha son muchas horas, muchos días, muchos meses y ahí vamos tratando de hacer cosas y de que no vea tanta pantalla, porque no les hace muy bien”.

Luego, Tamara aseguró que Olga es un milagro de la ciencia, ya que ella no podía tener hijos. Sobre esto, señaló que con su marido “fuimos donde una eminencia en Chile y él nos dijo que no podíamos tener hijos y nos recomendó inseminación artificial. Nos hicimos dos in vitro, y al segundo llegó Olga, era casi imposible. Es súper complicado, es una situación que no se habla mucho, pero son muchas las parejas que viven esa realidad”.

Respecto a la depresión que padece hace más de 20 años, Acosta dijo que “mucha gente se me acerca y me pide consejos, y ahí uno ve la dimensión de los problemas de salud mental que hay en el país. 1 de cada 3 tiene algún trastorno mental, es realmente un problema muy grande. Hoy todavía hay mucho prejuicio, es una cosa medio tabú. Sirve ir al psiquiatra, te puede salvar la vida. El confinamiento ha hecho crecer las cifras de depresión, de angustia y de ansiedad”.