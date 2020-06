Pancha Merino reveló que Hugo Valencia y Nacho Gutiérrez “se odiaban” en el matinal de TVN

Francisca Merino conversó con Hugo Valencia en su programa Un Café con Hugo, donde se refirió a la vez que ambos trabajaron juntos en el matinal de TVN.

Fue en ese contexto que se refirió a Ignacio Gutiérrez, señalando que “me cae regio Nachito, es tan buena persona, en gallo leal, educado, serio… (ríen) Una persona en la que realmente uno puede confiar, que sabes que uno se va a dar vuelta y él va a ser tal cual, siempre el mismo…”.

Tras esto, Valencia responidó que es “muy buen compañero de trabajo…“, sin embargo, Pancha lo interrumpió y lanzó: “puta, con el Nachito Gutiérrez, que es tan bueno, buen compañero”, dijo entre risas.

Luego de unos comentarios, Hugo sostuvo que “la gente dice que yo me llevaba mal con el Nacho. No me llevaba mal con el Nacho…“. “¡Se llevaba como las weas! (ríen) ¡Se odiaban!”, agregó Merino.

“Cállate, porque después si alguien de los periodistas está viendo esto va a salir mañana (…) No me llevaba mal con el Nacho, para que la gente no ande escapando. Eramos compañeros de trabajo nada más”, explicó él.

“Se llevaban pésimo, pésimo, pésimo. El Nacho no lo dejaba hablar y lo quería echar del programa“, lanzó Merino, a lo que Hugo respondió: “Ya, déjate. Puta la gente cacha todo, son más pillos que nosotros“.