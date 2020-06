Cristián de La Fuente sobre las manifestaciones en Estados Unidos: “Se ve una violencia interracial, hay una cierta discriminación”

El actor chileno Cristián de La Fuente, conversó con Aldo Schiappacasse en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, donde se refirió a la contingencia por la pandemia del Covid-19 y también a lo que está sucediendo en Estados Unidos con las protestas en contra del racismo, algo que vivió muy de cerca.

Tras mucho tiempo, actualmente vive en Chile, luego de una decisión tomada por el comentario de su hija Laura: “Esta pandemia que nos pilló en casa, refugiados, qué mejor que nos toque en nuestro país y en nuestra casa”.

Desde nuestro país, ve lo que está ocurriendo con el coronavirus y también con las manifestaciones en Estados Unidos: “El mundo es raro, muchas veces uno decía, mi país está raro o el país de al lado está raro, entonces uno decía Chile está mal, en el estallido social y mucha gente pensó en noviembre, diciembre, irse, yo conozco mucha gente que en Miami son corredores de propiedades y muchos chilenos estaban buscando un lugar para irse a vivir, porque Estados Unidos era más seguro, la pandemia fue mundial y hoy en día Estado Unidos tiene toque de queda, no necesariamente por el Covid, sino que por la violencia y por este estallido social que también hay en Estados Unidos”.

Muchos años trabajando en Hollywood, de La Fuente recordó un episodio donde vivió muy de cerca el racismo: “Yo tengo muchos amigos afroamericanos, me tocó estar filmando una película en Jacksonville, Florida, hace muchos años y en esa película, además de Samuel Jackson estaba otro actor de color que es Taye Diggs, con el cual nos hicimos muy amigos y nos pasó una vez de estar comiéndonos una hamburguesa en un local, ahi en Jacksonville, tarde en la noche y llegó una patrulla de policías, dos policías blancos y mi amigo me mira y me dice ‘por favor vamonos’ y yo le dije pero por qué, cual es el problema y me dice ‘me siento incomodo me quiero ir’, no es que tenía miedo, pero era una incomodidad de que me siento inseguro”.

“Se ve una violencia interracial y hay una cierta discriminación. Uno saben que es latino cuando uno habla, hasta que uno no habla no hay cierta discriminación, pero la gente de color no tiene que hablar para que haya una discriminación, es más visible, es más dura, pero existe”, agregó el actor nacional.

El coronavirus también lo golpeó de cerca, ya que la persona que lo cuido cuando chico falleció por Covid-19: “En el caso de la Marilyn en particular, lo que me sorprendió fue que en la progresión de la enfermedad, no es que ella estuvo grave, antes de morirse, sino que ella el día antes de morirse se sentía bien, se sentía mejor y tuvo una complicacion en la noche, se sintió mal muy tarde y murió a los pocos minutos, entonces creo que eso es lo grave de que mucha gente no toma conciencia de la gravedad de esta enfermedad”.

Revive la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Cristián de La Fuente en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.