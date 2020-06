Seguidores de Karol G la “funan” por el mensaje antirracista que compartió en Twitter

Este martes, durante el Blackout Tuesday, Karol G compartió un absurdo mensaje antirracista en Twitter, con el que pretendía mostrar su apoyo a las protestas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.

Pese a que tenía una buena intención, la “bebecita” generó rechazo entre sus seguidores, provocando que estos comenzaran una especie de “funa” contra ella.

“No sé a quién se le ocurrió dividir a la sociedad por ‘Razas’. Usted no tiene un amigo blanco, un primo negro o un compañero caucásico. Usted tiene un amigo, un primo y un compañero. Fuck that“, comenzó diciendo… y hasta ahí todo bien.

El problema llegó cuando más tarde subió la foto de su perrito, quien es blanco con manchas negras. Acá, Karol G dijo que él es “el ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos”.

Estas palabras no cayeron muy bien, dado que la acusaron de frivolizar y caricaturizar una situación tan grave y delicada como la que se vive en Estados Unidos.

Fueron tantas las críticas que la colombiana tuvo que pedir disculpas públicas a través de un comunicado. “Me equivoqué y quiero aclarar que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas“, partió diciendo.

“Solo existe una raza, la raza humana y ahora veo que la forma en como lo expresé no estuvo bien. Solidarizo con Black Lives Matter porque NADIE debería sufrir de una opresión sistemática por el color de su piel o por pertenecer a un grupo minoritario”, agregó.