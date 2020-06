Mayte Rodríguez debutó en TikTok bailando con su hermana durante la cuarentena

La actriz Mayte Rodríguez se sumó a TikTok con videos junto a su hermana, María Jesús Sothers.

“Caí en tik tok por @jesusothers”, escribió junto al clip en la red social donde aparecen bailando Savage de Megan Thee Stallion.

Mayte ya acumula más de 15 mil seguidores en TikTok, logrando cientos de “me gusta” en sus videos.

Cabe recordar que desde hace un tiempo se ha rumoreado sobre una ruptura entre la chilena y el actor mexicano Diego Boneta.

Revisa aquí los videos:

Mayte Rodríguez on TikTok Mayte Rodríguez (@lamayterodriguez) has created a short video on TikTok with music Savage. Saavage

Mayte Rodríguez on TikTok Mayte Rodríguez (@lamayterodriguez) has created a short video on TikTok with music som original. Hasta las 12 no mas @jesusothers