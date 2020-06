“Mis dudas eran infinitas”: Cecilia Bolocco se sinceró sobre el año más difícil de su vida

View this post on Instagram

¡Nueva edición! Cecilia Bolocco en exclusiva: “Con Máximo volvimos a vivir”. Después de dos años, rompe el silencio en la entrevista más íntima y desgarradora de su vida. Además, Evelyn Matthei y su preocupación por el futuro, la carrera mundial por la vacuna, el dilema ético de la última cama, la moda Tie-dye en cuarentena y los mejores aperitivos para este Día del Padre. 📸Debido a la pandemia, Máximo Menem Bolocco tomó las fotografías de portada e interior de la entrevista. 👉🏼Suscríbete a revista Velvet en el link de la bio.