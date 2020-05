Luis Miguel apareció en TikTok en íntimo video con amigos

Luis Miguel apareció en TikTok y se volvió viral, pese a que no tiene una cuenta en la red de videos.

El “Sol de México” aparece junto a dos amigos, el torero Enrique y José María Cano de Mecano, cantando Nada es igual.

El histórico artista aparece muy sonriente en lo que parece ser un restaurante. El registro fue compartido por una cuenta de fanáticos del cantante, pero no su fecha ni el contexto.

Pese a esto, el clip se transformó en tendencia y ahora muchos están utilizando el video para hacer sus propias versiones en TikTok.

Revisa aquí el registro:

Lord Solecito (@lordsolecito) has created a short video on TikTok with music sonido original. Hola Tiktok ✌🏼#luismiguel #luismiguelentiktok