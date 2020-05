Thiago Cunha reveló complicado momento familiar que vive producto del Covid-19

View this post on Instagram

Recién percibo que no tengo muchas fotos con mi madre 🤦🏻‍♂️😱 Y me doy cuenta que somos muy parecidos, no somos de fotos somos de momentos!!! De esos si tengo miles con ella♥️♥️♥️ @miriamcunha42 Feliz día de la madre a todas que aman esos momentos