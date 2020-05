Leonor Varela generó debate tras compartir fotografía desde una playa de California

View this post on Instagram

The beaches of Santa Monica are open again and I could not be more thrilled to enjoy them with my family, safely ☀️ I’ve taken so many things for granted@in the past, today was truly appreciated. Las playas de Santa Monica han vuelto a abrir, y no puedo mas de la felicidad de haber podido disfrutarlas con mi familia, en seguridad ☀️ He dado tantas cosas por hecho en el pasado, realmente aprecie esta tarde.