Coté López reveló uno de sus miedos en conversación con Jordi Castell en El Aperitivo

Coté López conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, donde habló de diversos aspectos de su vida, sacando carcajadas entre los espectadores.

Es más, la empresaria se dio el tiempo de compartir sus miedos más íntimos.

“Me siento full plena en todo sentido, con mi familia, como realización personal, con Luis y todo, mi vida demasiado perfecta, que me llega a dar miedo. A veces tengo ese miedo de que me pase algo. Hoy en día estoy feliz, todo el día. No me falta nada, y me da miedo”, reveló López.

Además, contó que durante el encierro terminó la novela que empezó a escribir hace algún tiempo. “Lo terminé hace 10 días, el proceso de armado, el prólogo, y recién hoy me lo aprobaron. Espero empezar a imprimirlo en estas dos semanas. Estoy ansiosa”, dijo.

“Es una novela de amor, pero tiene mucho erotismo, una onda como Christian Grey, bien entretenida. Yo no trabajé con ningún editor, no quería que me cambiaran ni siquiera una palabra. Quiero que cuando lo lean, sepan que yo lo escribí, no que di la idea y puse mi cara”, señaló.