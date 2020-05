Yuri habló sobre su amistad con Luis Miguel y de cómo él la ayudó a escaparse de la casa de sus padres

Este domingo, Yuri conversó con Angélica Castro y Cristián de la Fuente en su nuevo programa Con amigos en casa, el cual es transmitido por TV+.

Ahí, la reconocida cantante mexicana se refirió a sus pasos por el Festival de Viña del Mar y también sobre la relación de amistad que mantuvo con Luis Miguel.

Primero que todo, la intérprete partió contando que el certamen chileno es muy importante para los artistas, sobretodo para ella. “En el año 84 fue mi primera intervención de Viña, yo tenía 19 añitos, estaba yo cabra chica. Es muy imponente, la Quinta impone mucho, es un nervio que si tú no controlas, te come. Cada vez que voy a Viña hace mucho frío, yo sufro mucho cuando voy a Viña. Mi voz es mucho mejor cuando estoy en tierra caliente“.

Sobre su relación con el Sol de México, Yuri contó que él fue su mayor aliado cuando se escapó de la casa de sus padres a los 21 años. “Ese día yo me escapaba con Fernando, mi primer esposo, con 21 años. Fue una noche muy emocionante de cantar con él (Luis Miguel). Era el único que sabía que después de cantar me iba a escapar de mi casa“.

“Él me ofreció un departamento que ellos tenían en Polanco, pero yo ya tenía planeado todo. Mi relación con mi mamá no era muy buena y esa noche fue muy dolorosa, les dije que iba al baño y nunca regresé. Fue un tiempo muy difícil para toda mi familia”, contó, agregando que “Luis Miguel fue mi amigo durante mucho tiempo. Éramos grandes amigos, entrañables, siempre tuvimos una relación muy bonita“.

Más adelante, la artista habló sobre su actual marido, Rodrigo, a quien conoció en nuestro país. “Nunca imaginaba que yo iba a conocer al hombre de mi vida en Chile, yo canté en Viña y cuando bajaba de cantar pasaba al lado de él. El día después de Viña él estaba en la televisión, en el Hotel O’Higgins y dije que era demasiada coincidencia, yo tengo que conocerlo“, dijo.

Tras casarse, adoptaron una niña que les cambió la vida. “Me ha costado mucho trabajo ser mamá, en la vida los sacrificios valen la pena y sobre todo un hijo, ha sido precioso ser mamá, muy fuerte para mí, no me fue fácil. Ahora puedo decir que he pasado la prueba de ser mamá. Ella sabe que yo no la tuve en la panza, desde los 5 años ella sabe“.