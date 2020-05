Sensual Spiderman dijo “no” al apoyo de una municipalidad para campaña solidaria: “Si el alcalde me pide una foto dirán que me vendí”

Todo tipo de críticas cosechó el personaje Sensual Spiderman tras una serie de fotos y videos con la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, en el marco de la recolección de ayuda para su fundación, que va en apoyo de los más necesitados en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Fue él mismo quien tuvo que salir a explicar las imágenes que salieron en las redes sociales de la autoridad comunal. “Normalmente la gente en todos lados me piden videos saludos bailes. Para mi es como respirar, no significa que por eso me paguen o peor unirme a una organización política”, aseguró, además de pedir disculpas.

Tras continuar poniendo su cuenta en Instagram al servicio de organizaciones sociales, el bailarín, que será parte del retorno de Bailando por un sueño, desclasificó un nuevo llamado de otro jefe edilicio.

“Ayer me llamó una municipalidad para apoyarme en mi ayuda a la gente en situación de calle. Les tuve que decir que no, porque si el alcalde me pide una foto, dirán que me vendí”, aseguró.

En la misma publicación, emplazó a quienes se le fueron encima tras lo ocurrido con Barriga. “A todos los que critican, espero estén haciendo algo por la gente de la calle y no se queden solo criticando por redes a los que sí lo hacen”, remató.