“¡¿Por qué dicen que está lleno de viejos?!”: Antonella Ríos se refirió a usuarios que la critican por tener TikTok

La actriz Antonella Ríos se refirió a los usuarios que la critican por tener una cuenta en TikTok a sus 45 años.

“¿Por qué todo el mundo está diciendo que está lleno de viejos TikTok?”, comenzó diciendo.

“Y yo, obviamente es una aplicación libre, con respeto, con confianza, pero ¿por qué dicen que está lleno de viejos?. Bueno, sí, me llegó un poquito“, agregó.

Concluyendo que “todo es relativo, da igual, me encanta TikTok“.

La intérprete nacional es muy activa en la red de videos y durante esta cuarentena ha compartido registros bailando, haciendo lipsync, entre otros.

Revisa aquí sus palabras:

Antonella Rios Mascetti (@antonellariosm) has created a short video on TikTok with music sonido original. Todo s relativo da igual me encanta tik tok #cuarentenaencasa #dúo #foryoupage #fouryou