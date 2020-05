“Patriarcales y machistas”: China Suárez respondió a aquellas mujeres que la critican por su embarazo

Hace unas semanas, María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña confirmaron que están esperando su segundo hijo en común, con una fotografía en la que mostró su avanzado embarazo.

Como era de esperar, los fanáticos de la pareja comenzaron a llenarlos de felicitaciones y buenos deseos, esperando que las semanas pasen rápido y sin ningún inconveniente para la argentina.

Sin embargo, la actriz de Casi Ángeles también ha recibido varios comentarios de odio y “mala onda”, los cuales ella misma decidió responder a través de un post en Twitter.

“Qué peligrosas las mujeres patriarcales y machistas. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación. Las cosas que uno debe escuchar en el 2020 chicxs”, escribió junto a un gif.

Recordemos que esta no es primera vez que la China recibe este tipo de comentarios. “Una se cansa. Hablan, hablan, confirman, debaten. Y una encima tiene que ser buena onda. Soy bastante frontal y me cuesta caretearla. No tengo ganas de decir nada. No me enojo, pero hay como una onda constante de meterle presión a la mujer y no entiendo por qué“, reveló a Infobae en enero de este año.