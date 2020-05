Daniela Castillo afirma que la TV no es necesaria: “Todo lo digital es mucho más importante hoy”

La cantante Daniela Castillo conversó con Jordi Castell en el programa de Instagram Live El aperitivo de la revista Velvet.

En la oportunidad, Castillo comentó cómo ha vivido la cuarentena con su marido Luca Monacci y también habló sobre su carrera musical.

Por ejemplo, contó que el videoclip de su single “Ya fue” se estrenó el pasado viernes y fue hecho desde casa. “Tiene una connotación emocional súper grande, súper heavy. En algún momento dijimos como equipo, no hagamos video clip, no hay plata, no se puede salir, la gente lo va a entender, y yo soy terca y dije, esta canción necesita tener alma y bueno lo haré encerrada no más, si hay que adaptarse y lo grabé acá en mi casa. Invitamos a mucha gente a participar del video desde sus casas”, detalló.

Al ser consultada por el Festival de Viña del Mar, la cantante nacional aseguró que todo llega en su momento. “Yo soy una convencida de eso, cuando me toque ir a Viña lo voy a disfrutar al máximo, quizá todavía no es el minuto, soy súper paciente, no me gusta apurar las cosas”, aseguró.

En cuanto al musical “Corazón Rojo” destacó que fue maravilloso y que la realización junto a cuatro mujeres más hablaba sobre el camino de cada una: “De nuestros rubros, de porqué llegamos hasta ahí, se sacó la esencia de cada una, con libreto con baile, canto, fue hermoso, teníamos muchas ganas de poder expresar lo que habíamos vivido”.

Por último, indicó que la televisión hoy en día no es del todo necesaria, “la de hoy es una nueva televisión, donde es muy difícil comparar con nuestra generación, donde se veía mucha televisión y todo lo online no existía, era muy diferente”. “Hoy el impacto televisivo es menor, la televisión ya no es tan necesaria, todo lo digital es mucho más importante hoy en día“, finalizó Castillo.