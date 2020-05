“Tratando de seguir a mi hija”: Dj Méndez causó furor en TikTok bailando junto a Steffi

View this post on Instagram

Tratando de seguir a mi hija @steffi.mendezz en el ritmo 😂😂😂😂😂😂…momentos de padre e hija! Ve y regalonea con los tuyos!! AMOR PARA TODOS😍❤❤❤😘😘😘🥰🥰🥰 #familia #padrehija #tiktok #mendez #losmendez5 # TIK TOK mendezatist