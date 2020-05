“Te quiero en todas tus versiones”: El romántico saludo de Hugo Valencia a su pololo en el día de su cumpleaños

View this post on Instagram

Prometo nunca dejar de tomarte la mano y acompañarte a todo, porque sí, hoy cumple años el mejor de los mejores. Bendito el día q nos cruzamos, que tuve que tomarme dos tragos para atreverme a sacarte a bailar, que te insistí para tener la primera cita, que te ayude a despejar los miedos y los prejuicios, porque solo así he podido disfrutar de la tremenda persona y el gran hombre q eres. Te deseo lo mejor del mundo, porque no te merece menos. Felicidades Pollo, chicken, Micken… te quiero en todas tus versiones 🐥❤️🐥