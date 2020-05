“Ella era poesía”: Julia Fernandes compartió fotografía en Instagram al borde de la censura

View this post on Instagram

“𝒯𝓊𝓈 𝓁𝒶𝒷𝒾𝑜𝓈 𝓈𝑜𝓃 𝒷𝓇𝓊𝒿𝑜𝓈, 𝓈𝑜𝓃 𝒽𝒾𝑒𝓁 𝓎 𝒹𝓊𝓁𝓏𝓊𝓇𝒶 𝓈𝑜𝓃 𝓂𝒾𝑒𝓁 𝓎 𝒶𝓂𝒶𝓇𝑔𝓊𝓇𝒶, 𝓉𝓊 𝒷𝑜𝒸𝒶 𝑒𝓈 𝒻𝒶𝓉𝒶𝓁“… . @panchorocha.ph