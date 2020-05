Ahora es parte del staff: Andrés Caniulef está pasando la cuarentena en el mismo centro de rehabilitación donde trató sus adicciones

El periodista Andrés Caniulef reveló que está pasando la cuarentena en el mismo centro de rehabilitación donde trató su adicción al alcohol y las drogas, pero como parte del staff del lugar.

En conversación con La Cuarta explicó que “terminé mi proceso hace un mes, sin embargo, me quedé colaborando y soy parte del equipo de trabajo del hogar”.

“Tengo una tarea de apoyo terapéutico con los residentes que están hoy en día y muchos de ellos fueron mis compañeros“, agregó.

Afirmando que “es una forma de retribuir todo lo aprendido y los beneficios que tuve en este proceso”.

Además, el comunicador sostuvo que “cuando digo que las luces no son mi prioridad, me refiero a que hoy el protagonismo no es lo que me interesa”.

“Quizás volver a las noticias es una opción que me gustaría y no tengo miedo de volver a golpear las puertas“, concluyó.