Actor de Amanda se llenó de críticas por “presumir” su refrigerador lleno en medio de la cuarentena

El actor Felipe Contreras, conocido por interpretar a Víctor en Amanda, fue duramente criticado por sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía en la que muestra su refrigerador.

Tras la publicación, donde se ve que el aparato está lleno de alimentos sanos, sus fanáticas y fanáticos comenzaron a acusarlo de “presumir algo que los otros no tienen”.

“Nada que ver, Víctor”; “Súper para ti que puedes llenarlo, para otros no es la misma historia” y “Ese es el privilegio de algunos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Luego de varias críticas, el intérprete nacional contestó y señaló que “la verdad es que no me@siento presumiendo porque no tango tanto! Eso que ven es pura feria, no voy al siper, si no por lo básico! Y espero que esta foto también genere que los que tenemos algo en el refri seamos más conscientes ¡y valoremos más lo comemos y lo que tenemos! ¡Esa fue mi intención final! ¡Agradecer y darnos cuanto de lo afortunados que somos! Saludos”.