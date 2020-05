Princesa Alba y la pandemia: “Me da miedo volver a la oscuridad en la que me tuvo la bulimia durante muchos años”

La cantante nacional Princesa Alba compartió un sensible mensaje sobre los efectos que ha tenido la pandemia en ella.

A través de sus historias de Instagram la artista escribió que “me he sentido más vulnerable que nunca, he llorado harto, cosa que nunca hago, porque tiendo a evitar la pena como sea, evitar mis demonios, porque me da miedo volver a la oscuridad en la que me tuvo la bulimia durante muchos años“.

“Y esta cuarentena, la pandemia y la muerte me han afectado mucho, me han obligado a estar encerrada en mis pensamientos, volver a ensimismarme como lo hacía, esta vez más madura, sin bulimia. Pero es muy difícil enfrentarme a mi vulnerabilidad… pero a la vez será catártico“, reflexionó.

“Le mando mucho amor a todos los que están sufriendo en este momento por los efectos del coronavirus, a los que perdieron a alguien, a los que están luchando con sentimientos encontrados. Está bien tener pena“, agregó.

“Les dejo esta canción que siempre me calma en medio de la vorágine de todo”, finalizó, refiriéndose a La edad del cielo de Jorge Drexler.