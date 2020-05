“Toda mi familia se contagió”: Leo Méndez Jr. contó su experiencia con el Covid-19

El maquillador Leo Méndez Jr. contó su experiencia como contagiado con coronavirus Covid-19.

Según contó el hijo de DJ Méndez a Hugo Valencia en su programa web Un café con Hugo, “toda mi familia se contagió”.

A solo semanas de su regreso a Suecia, comenzó con el virus. “Se me presentó con otros síntomas, más agudos, como dolores intestinales, diarrea y vómitos“, detalló.

“Lo pasé muy mal, entré en ambulancia tres veces al hospital. Allá me hicieron el test y salió positivo, tenía que resguardarme y obviamente toda mi familia se contagió“, indicó.

El exparticipante de Bailando por un sueño de Canal 13 expresó que fueron 14 días muy duros “pensando que me iba a morir. La pasé muy mal“.

“Pero mi familia estuvo acá, nos apoyamos entre todos. Fue como algo nuevo, no pensé que fuese tan doloroso, pero los síntomas que se presentaron a mí fueron súper heavy, porque yo tengo hepatitis B, y la tengo de forma crónica, entonces me asustaba por eso, porque pasaba a ser grupo de riesgo por mi hígado“, afirmó.

A pesar de todo, declaró que “me pude recuperar al 100% y me encuentro bien. Le tomé más respeto al virus, le agarré susto porque, de verdad, cuando me transportaban en la camilla en el sótano del hospital, me dio mucho susto ver todo eso”.

Leo también se refirió a su decisión de incursionar en la industria pornográfica y la reacción de su padre al respecto.

Revisa aquí sus declaraciones completas: