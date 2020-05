Pablo Chill-E se refirió a su retención por infringir el toque de queda

El cantante chileno Pablo Chill-E se refirió a su retención en Estación Central por parte de Carabineros tras no respetar el toque de queda.

A través de sus historias de Instagram el artista comenzó criticando a la “prensa amarillista” y que “deberían preocuparse más de lo que está pasando en Chile ahora“.

“Hay gente que no tiene ninguna hue.. para comer, hay gente que no tiene pega hace meses y ustedes prefieren darle pauta a una terminada que le puede pasar a cualquiera”, aseveró.

“Yo reconozco mi error, me da lo mismo en todo caso, si la gente que me conoce sabe que no soy muy aplicado a las leyes tampoco y andamos siempre para arriba y para abajo”, sostuvo.

Concluyendo que “pero lo más importante, el punto de la explicación es para los cabros chicos, porque hay hartos cabros chicos que me siguen. Así que quédense en sus casas, no anden hue… en la calle”.

Revisa aquí sus declaraciones completas: