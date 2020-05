Mónica Godoy reveló que ha vivido una cuarentena “intensa, porque aquí somos todos intensos”

Este martes, la actriz Mónica Godoy conversó con Jordi Castell en el programa El Aperitivo de Velvet por Instagram Live sobre su presente y el de la televisión.

En la transmisión, Godoy comentó que vive la cuarentena con su esposo y sus dos hijas, asegurando que estos meses han sido intensos y de mucha actividad familiar. “A ratos difíciles, a ratos más llevadero, intensa, porque aquí somos todos intensos. Mis hijas de 5 y 7 años, la clase online, mucha tarea, es un poco agotadora, pero nada, llevándolo de la mejor forma, mucha actividad familiar y con ellas todo el rato”, expresó.

Debido a la crisis sanitaria, la actriz contó que tenía varios proyectos antes de la pandemia, pero tuvo que frenarlos. “Hace un tiempo que tenemos una productora, producimos nuestras obras y estamos largas temporadas en cartelera. Estábamos justo empezando a ensayar para la obra que íbamos a estrenar el primer semestre de este año“, aseguró. De la misma manera, indicó que se retomarán en algún momento.

Por otro lado, expresó que le entristece ver cómo está la televisión hoy en día, sobre todo el área de la ficción: “Lo encuentro súper triste, me entristece ver series maravillosas como Helga y Flora transmitida a las 1 de la mañana un sábado“. “Me dan pena esas cosas, debería ser una serie que la dieran en un horario prime, y me da pena que se hayan ido perdiendo esas historias nuestras que reflejaban a las familias, la gente echa de menos”, detalló.

Por último, habló de su relación con Nicolás Saavedra, con quien lleva más de 20 años de matrimonio. Manifestó que la tiene enamorada hasta el día de hoy y que es un hombre transparente, sensible y conectados con las emociones. “Ha sido maravilloso poder compartir tantas cosas con él, es súper partner. Una de las cosas que más me encantó es que no es inseguro, es muy poco celoso. Me llamó la atención porque yo venía de relaciones posesivas, celosas y tóxicas“, finalizó Godoy.