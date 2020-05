Melina Figueroa compartió emotiva reflexión sobre su embarazo

View this post on Instagram

Mi querida Jazmín, vamos 7 meses conviviendo juntas, tú dentro de mi. Amo sentir tus pataditas y cada vez que te mueves.💕 Saber que vienes en camino me llena de felicidad. Ningúno de mis dos embarazos fueron planeados, y en este me estaba cuidando, pero el método falló, y sumado a eso con hipotiroidismo y ovario poliquistico, llegaste a nuestras vidas💕 . El amor que nace por un hijo es indescriptible, y desde que supe que venías en camino, la felicidad de todos llegó inmediatamente. Este segundo embarazo lo he vivido tan diferente, el tiempo ha pasado muy rápido, cuando menos lo imaginemos vamos a tenerte en brazos llenándote de amor 💕. Desde ahora y para siempre Te amo♥️