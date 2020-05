Marcela Vacarezza criticó a los matinales en “Los Tenores puertas adentro”: “Está bien informar, pero es mucho, eso te enferma la cabeza”

En conversación con Los Tenores Puertas Adentro, de lunes a viernes a las 20:00 hrs. con Aldo Schiappacasse, Marcela Vacarezza celebró el regreso de Rafael Araneda, hace unos días, desde Miami.

La sicóloga y panelista de televisión estuvo más de dos meses sin su esposo, quien quedó varado en Estados Unidos a causa del coronavirus.

Vacarezza confesó haberse sentido angustiada, dada la lejanía y ausencia de “Rafa”. Mientras, reveló, ha sobrellevado la cuarentena a cargo de su hogar, de sus tres hijos, y haciendo deporte.

También ha seguido la programación televisiva, con una crítica visión de los matinales en TV abierta: “Hoy son programas periodísticos. No es la televisión que veníamos haciendo. Creo que falta entretención. Está bien informar, pero es mucho, eso te enferma la cabeza. No hay otra cosa distinta: desde las 6:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde sale lo mismo. La televisión tiene un rol, sobre todo en cuarentena y donde todos no tienen internet. Les falta entretención”, expresó.

La ex Miss Chile agregó en conversación con Aldo Schiappacasse que, para distraerse, ha optado por seguir series de cable como “La Casa de Papel”, “Velvet” y “Gran Hotel”.