“Es herencia”: María Elena Swett le respondió a usuaria que le preguntó por la delgadez de su hijo

❌ Por acá … Ya no sabemos en que día estamos, cuantos días llevamos ni cuantos quedan. Solo sé que estamos agradecidos de estar sanos, tener techo y comida que es lo primordial, todo lo demás que no puedo solucionar lo voy haciendo sobre la marcha o lo voy chuteando para más adelante, para cuando de verdad esté en mis manos resolverlo. Y Para todo lo demás …. ya veremos cómo hacemos. #carpediem . . . . . . . . . . . . . . #gatito #cuarentonaencuarentena #swett #maneswett #mslovers