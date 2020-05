“No has visto nada”: Kel Calderón le respondió a usuario que la trató de “real camboyana”

View this post on Instagram

Me he tomado varías fotos en este mismo lugar (al lado de la ventana, en el piso, al lado de mi cama✨). Encuentro que aunque sea repetido, son las fotos más cool de todas, porque estoy en MI CASA, no haciéndome la chora afuera de santiago, ni en la playa, ni en el campo, ni expandiendo el virus fuera de la ciudad, ni poniendo en riesgo a las personas que amo 💪 Estoy en el único lugar en que me corresponde estar en este minuto! Seamos responsables, Si puedes, quédate en tu casa, Hay personas dando la vida por nosotros ahí afuera Ayudémoslos 🖤