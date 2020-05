Daniella Chávez sobre Bailando por un sueño: “Para mí fue una de las peores experiencias de mi vida”

Daniella Chávez es otra de las participantes de Bailando por un sueño que no regresará, sumándose a Ignacio Lastra, Valentina Roth, Leo Méndez Jr., Gala Caldirola y Gerardo Mejía.

En conversación con el portal Fotech, la modelo comentó que no regresará porque está molesta con la producción del espacio de Canal 13, ya que “desde que me fracturé jamás, pero jamás preguntaron cómo estoy. Jamás me dijeron ‘te pagamos la cuenta’. Nada. Cuando terminé la primera semana de participación me quise ir, pero tenía que pagar una multa cercana a los seis millones. A mí no me cumplieron nada desde el día 1″.

En esa línea, comentó que perdió una importante oportunidad de trabajo en Estados Unidos, aclarando que ella tomó la oferta de la señal nacional, porque uno de los productores la llamó “para ofrecerme el programa y el sueldo”. “Por un tema de que mi hija había pasado a octavo básico quería que tuviese su graduación y eso me tentaba mucho para aceptar”, dijo, aclarando que “siempre tomo mis decisiones por ella y le dije ‘Fido, yo acepto si esto es transparente, si es baile’. Y obviamente sé que debe existir farándula, lo sé. Que si debo llamar la atención, lo haré, pero no me sirve estar un mes y perder lo que tenía en Estados Unidos. Y me dijo, ‘sí, Daniella'”.

Luego de esto, Daniella volvió a principios de febrero a Chile para comenzar sus ensayos, por lo que “acorté mi viaje, hice modificación de vuelos y llegué el 1 en la noche para cumplir. Otros llegaron a ensayar a mitad de mes o casi fin de febrero. Yo me comprometí y cumplí lo que dije“, contó, agregando que “el programa salió al aire el 29. Se cumplió el mes y jamás me pagaron por esos ensayos, nunca. Solo le pagaban a los bailarines y al coach, a los rostros solo desde que comenzaba el baile. Me saqué la cresta por nada, hubiese seguido en Miami“.

Finalmente, la exchica Playboy lanzó un duro comentario contra el animador del espacio. “Hay gente que vive de esto, que necesitan sí o sí la pega, que se prestan para todo y creo que por eso existe este tipo de producción, gente como Fido y Martín en la TV, porque siempre van a necesitar alguien a quien manipular y usar a su favor“, arremetió.

“Les diría que los compromisos se cumplen, que no pueden jugar con la gente. Que ofrecen un mundo para firmar y luego tratan de hacer de todo con tal de ganar ellos. Para mí fue una de las peores experiencias de mi vida, me di cuenta que la TV está muriendo por estas personas, no aguantan a alguien de verdad, no aguantan a alguien que no se deje manipular, no les sirve alguien sincera, al contrario la tachan de conflictiva porque no bailas a su ritmo“, concluyó.