Karla Constant fue criticada luego de decir que le parece “absurdo” e “insólito” un detalle de los permisos temporales

Andrés es mi marido, comparto este video porque me parece insólito que no exista un permiso especial para padres separados que quieren y tienen el derecho de ver a sus hijos. Es cierto que podría pedir alguno de los otros permisos que se otorgan, pero no me parece, es absurdo! De verdad nadie pensó en esto? Insólito! Por él y por todos los papás que están en la misma situación💪🏻