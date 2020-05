Cristián De la Fuente reveló cómo comenzó su romance con Angélica Castro: “Yo la perseguí, la perseguí, pero no me daba bola”

Este domingo, el cantante Elvis Crespo, converso con Angélica Castro y Cristián De la Fuente en el programa “Con amigos en casa” de la cadena TV+.

El artista se mostró optimista ante la pandemia por coronavirus Covid-19. “Le busco la bendición oculta. Siempre le busco la forma de cómo aprender algo nuevo en estos procesos“, comentó.

Así también, Elvis Crespo recordó su paso por Chile en el Festival de Viña del Mar y lo que significó en su carrera para el año 2000. “Ese fue el año que yo comencé de solista. Entiendo que el espectáculo, fue un espectáculo único”, expresó.

Por otra parte, en un momento de la conversación, el cantante repasó una entrevista que le realizó Angélica Castro, donde Crespo preguntó si ya estaban casados con De la Fuente. Cristián contestó que en ese momento “ahí tenía otro novio, en esa época no me daba bola”. “Yo la perseguí, la perseguí pero no me daba bola”, sostuvo. Además, complicó a De La Fuente preguntándole, “Y tú, ¿cuántas novias tenías?”, sacando carcajadas.

Finalmente, el estadounidense de origen puertorriqueño tocó algunos de sus temas más famosos y compartió anécdotas de la cuarentena que vive junto a su familia.

El programa “Con amigos en casa” tiene nuevos invitados todos los domingos por TV+ desde las 22:00 horas.