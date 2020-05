Thiago Cunha relató episodio de acoso que sufrió por parte de hija de un alcalde

Los brasileños Thiago Cunha, Bruno Zaretti y Flaviana Seeling fueron parte del último capítulo de Abrazo en línea de Canal 13, programa conducido por Francisco Saavedra.

En medio de la conversación, jugaron un desafío de contestar preguntas incómodas con honestidad, y a quien el resto no le creía, debía sacarse una prenda de ropa.

En ese contexto, Flaviana le preguntó a los tres hombres si alguna vez vivieron una situación de acoso, donde Thiago comenzó relatando la suya.

“No me acuerdo de la municipalidad, y si me acordara tampoco lo diría“, comenzó diciendo.

Según contó, asistió a un evento y en un momento el alcalde y su hija se acercaron a sacarse una foto con él.

La mujer “tenía la mano suelta, por así decir (…) en la hora del foto se le bajaba la mano”, comentó Thiago, a lo que Saavedra le preguntó si le había tocado el trasero, a lo que él dijo que sí.

“Yo creo que salí un poco asustado en la foto”, concluyó.

Por su parte, Bruno reveló que “una chica, que me acosaba día y noche, dormía fuera de nuestra casa, un día llegó con así un cuchillo para matarme“.

“‘¡Si Bruno no es mío, no es de nadie!'”, habría gritado la mujer según Zaretti.

De hecho, Flaviana estuvo presente en el momento: fue ella quien lo ayudó y llamó a Carabineros. La brasileña dijo que la mujer tenía rabia porque Bruno no la tomaba en cuenta, pero que finalmente “hablamos con ella y se disculpó“.

De igual forma, “Pancho” Saavedra contó que una vez luego de un festival en un municipio una señora le metió un dedo en su trasero.

