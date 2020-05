“Tu mejor versión”: Pamela Leiva se llenó de halagos al mostrar su increíble cambio físico

La comediante Pamela Leiva se llenó de comentarios en Instagram al compartir una fotografía del recuerdo, específicamente de cuando tenía 16 años.

Con la postal, en la que aparece tomando en sus brazos a un bebé, la exchica reality demostró que “está como el vino” y que ha cambiado mucho con el tiempo.

Comentarios como “¡Increíble tu transformación! ¡Qué poder de cambio tienes! Admiración por eso”; “Claramente te propusiste ser tu mejor versión” y “Maravilloso cambio y positivo en todos los aspectos”, fueron algunos de los que recibió.

Recordemos que Leiva hace algunos años se sometió a una cirugía bariátrica, ya que a sus 26 años llegó a pesar 120 kilos producto de sus cambios hormonales. “Me vi frenada porque me di cuenta de que la imagen sí importa. Mi imagen hablaba más que mis capacidades y eso me costó mucho entender. En las entrevistas mi peso era tema, sobre todo cuando llegaba la parte psicológica. Estar gorda no me dejaba desarrollarme tranquilamente. Yo sabía que podía hacer más y no me dejaban desarrollarme, me estaba secando como una planta”, dijo sobre su operación hace algún tiempo.