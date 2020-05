“Son de pobla los dos”: Ingrid Aceitón respondió a ácidos comentarios sobre su nuevo pololo

View this post on Instagram

Ya lo haré con muchas maripositas en mi guatita.🙊🦋🌸@el_imitador_chileno Quiero decirte, que me siento muy bendecida porque llegaste a mi vida. Te lo digo con la pureza de mi corazon y verdad que siento que me caracteriza. 🌸Llegaste mi vida en un momento que ya no queria creer en el amor ni nada … y me has demostrado con hechos reales que si existen las personas puras de alma y corazón como tú. Agradecerte por ser tan apañador, tan lindo y una persona muy noble. Me siento feliz, porque, ya no tenia la esperanza de sentir algo tan lindo como lo siento ahora . Lo mas valioso de nosotros es nuestro respeto mutuo, comunicación y cariñitos que nos damos a diario. Siempre he confiado en Dios y sé que él es perfecto. Una vez mas me lo demuestra.❤🥰 Mi corazón se siente llenito y espero entregarte lo mismo. Talentoso, amable y noble. Me siento afortunada 🐢💚 Que Dios nos siga bendiciendo ❣🙊