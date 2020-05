Iván Núñez y pandemia por Covid-19: “Esto es grave, mata, enferma y colapsa los sistemas de salud”

Este viernes, el destacado periodista Iván Núñez, conversó con Angélica Castro sobre la pandemia por coronavirus y aspectos de su vida que pocos conocen.

En el programa al desayuno, transmitido por Instagram Live, el comunicador comentó que le ha tocado trabajar bastante en radio y televisión, y que siente temor respecto del virus. “Lo peor que nos puede pasar es que la gente crea que esto es una gripecita, esto es real, la gente se muere, se enferma y puede quedar con secuelas”.

Sobre la situación que afecta al mundo, Núñez ha tenido que ir a grabar desde hospitales, por lo que destacó que ese esfuerzo lo hace para que la gente entienda. “Esto es grave, mata, enferma y colapsa los sistemas de salud. Cuando vas a grabar ahí no es miedo, hay que tomar todos los resguardos, desechas toda la ropa que tienes, entras a una sala especial primero”, detalló.

Aseguró además que su carrera no ha sido fácil y que ha tenido que cubrir momentos tensos. “Me ha tocado estar en 5 guerras distintas, aluviones, terremotos, Siria, Palestina, siempre vas con miedo”, agregó el periodista.

Por otro lado, contó que se separó hace poco de su señora Marlene. “Yo estoy separado hace re poco. Me gustaría estar todos los días con ellos (sus hijos). Te golpea, hemos tratado de llevar esto de la mejor manera”, reveló.

Por último, indicó que es fanático de las motocicletas y se ha caído dos veces, “la moto viene con un porrazo, me caí y me quebré la clavícula”. “Fui tan pelotudo, venía camino a la radio, me saqué la mugre, arrastré la moto como 7 cuadras. Veía burros verdes. Fui a la clínica y tenía una fractura de clavícula”, confesó.